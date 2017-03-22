В Лабинском районе расчистят родник

В станице Чернореченской Лабинского района в марте планируют начать расчистку родника.

Экологическую акцию планируют завершить в апреле.

На Кубани 22 марта отмечают Всемирный день водных ресурсов. Второй год подряд в этот день министерство природных ресурсов края проводит экологические уроки в общеобразовательных учреждениях.

В ведомстве отмечают, что цель проведения таких мероприятий — формирование бережного отношения к водным ресурсам, получение знаний о правилах поведения вблизи водных объектов и повышение уровня экологической культуры подрастающего поколения.

Всемирный день воды призван привлечь внимание общественности к состоянию водных объектов и проблемам, связанным с их восстановлением и охраной.

В министерстве пояснили, что на территории края мероприятия, посвященные сохранению водных ресурсов, проводят регулярно. С 1 июня по 30 сентября прошлого года состоялась всероссийская акция «Вода России». В ней ежегодно участвует более 70 регионов России.

Акция прошла в пяти муниципалитетах Кубани более чем на десяти водных объектах. Прибрежные территории очистили от сухих веток, опавших листьев и твердых коммунальных отходов. В акции приняли участие около 500 человек. Они собрали и вывезли специализированным транспортом более 250 т мусора, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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