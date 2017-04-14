В Лабинском районе раскрыли мошенничество с землей на 2,3 млн рублей

В Лабинском районе в апреле возбудили уголовное дело о мошенничестве с землей СПК «Родина» площадью 18 га.

Во время проверки прокуратура установила, что нескольким жителям по свидетельствам права собственности на землю были предоставлены доли площадью 4,53 га каждая, общей площадью 18 га. Участки расположены в границах земель, ранее принадлежащих СПК колхоз «Родина». Однако в государственном фонде данных сведения о выдаче свидетельств на право собственности на земельные участки отсутствовали.

Оказалось, что граждане, получившие участки, никогда в колхозе не работали и правом на служебные наделы не обладали. В результате государству был причинен ущерб на сумму 2 млн 355 тыс. рублей, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

Материалы проверки направили в следственный орган, после их рассмотрения возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество». Расследование уголовного дело находится на контроле прокуратуры.

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