В Лас-Вегасе число пострадавших при стрельбе превысило 400 человек

После происшествия на концерте были госпитализированы 406 человек.

Об этом сообщил телеканал NBC News.

По данным полиции, подозреваемый — 64-летний американец Стивен Паддок. Он открыл огонь по посетителям концерта, который проходил под открытым небом. Стрелял нападавший из окна 32 этажа гостиницы в развлекательном комплексе Mandalay Bay. Стрелявший был убит прибывшей на место полицией.

Правоохранители сообщили, что в комнате, из которой Паддок открыл стрельбу, было найдено по меньшей мере восемь пистолетов, а также ружья. Преступник установил в коридоре гостиницы камеры, чтобы наблюдать за полицейскими, сообщает «Интерфакс».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», трагедия произошла на фестивале кантри-музыки Route 91 Harvest. Стрелок, предположительно, открыл огонь с балкона гостиничного комплекса Mandalay Bay Hotel. Преступник был один и являлся местным жителем, его убили во время полицейской операции.

Ранее сообщалось о 50 погибших и 200 пострадавших. В Ростуризм не поступала информация о пострадавших в Лас-Вегасе российских туристах.

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