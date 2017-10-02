В Лас-Вегасе в результате стрельбы погибли 58 человек

Число погибших при стрельбе в Лас-Вегасе возросло до 58 человек, пострадавших — до 515.

Об этом сообщил на пресс-конференции шериф Дозеф Ломбардо.

Известно, что при задержании преступник покончил с собой. Им оказался 64-летний местный житель Стивен Пэддок. Мужчина стрелял с 32-го этажа гостиничного комплекса Mandalay Bay Hotel по посетителям фестиваля. В гостиничном номере, где он жил с 28 сентября, нашли по меньшей мере десять единиц оружия. ФБР информацию о причастности террористов к стрельбе не подтвердило.

Трагедия является крупнейшим в США случаем массового убийства в результате стрельбы. Президент США Дональд Трамп назвал случившееся «актом абсолютного зла», сообщает РИА «Новости».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», трагедия произошла на фестивале кантри-музыки Route 91 Harvest. Стрелок, предположительно, открыл огонь с балкона гостиничного комплекса Mandalay Bay Hotel. Преступник был один.

После происшествия на концерте были госпитализированы 406 человек. Сообщалось о 50 погибших. В Ростуризм не поступала информация о пострадавших в Лас-Вегасе российских туристах. Группировка «Исламское государство» (запрещена в России) взяла на себя ответственность за стрельбу в Лас-Вегасе.

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