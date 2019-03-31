В Лазаревском районе Сочи начали курсировать новые низкопольные автобусы

Они перевозят пассажиров по маршрутам № 77 и 69.

Это низкопольные автобусы большой вместимости с аппарелью.

В салонах установлены камеры видеонаблюдения, электронные табло и автоинформаторы для объявления текущей и следующей остановки.

Современные автобусы начали появляться на курорте осенью прошлого года. Они соответствуют всем требованиям безопасности и комфорта для пассажиров, а также адаптированы для поездок маломобильных групп населения.

Новые автобусы уже появились не только в центре города, но и в отдаленных районах. На сегодняшний день работают уже 195 современных автобусов, сообщает пресс-служба мэрии Сочи.