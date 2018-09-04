В Лазаревском районе Сочи будут комплексно развивать пляжные территории

В администрации курорта представили стратегию развития района до 2030 года.

Глава города Анатолий Пахомов ставил задачу разработать концепцию благоустройства и развития пляжных территорий района. В ходе обсуждения приняли решение о необходимости комплексного подхода.

Основу экономики Лазаревского района составляет курортная индустрия. На побережье расположено большое количество санаториев, пансионатов и мини-гостиниц. Особенности района позволяют развивать экстремальный туризм — сплав на байдарках, походы и экотуризм.

По словам Пахомова, чтобы успешно реализовать проекты, необходимо в первую очередь повышать финансовую грамотность предпринимателей. Мэр отметил, что местные бизнесмены обязаны платить налоги в казну — необходимо проводить соответствующую работу с населением.

На встрече обсудили проекты строительства четырехзвездочной гостиницы в Головинке, строительство набережной и парка вдоль реки Шахе, создание современной марины на 250 яхт, реконструкцию ж/д платформы.

В Якорной щели планируют восстановить одноименный санаторий, реконструировать причал и создать центр спортивной рыбалки. В Дагомысе предполагается комплексное развитие территории: увеличение развязок, строительство перехватывающей парковки, благоустройство пляжа, создание речной и морской набережных и парковых зон.

Ожидается, что продвижение Сочи под брендом экологически чистого и уникального климатического курорта позволит привлечь дополнительный приток туристов, задействовать инвестиции от хозяйствующих субъектов, ориентированных на сохранение окружающей среды, сообщает пресс-служба администрации Сочи.

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