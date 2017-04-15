В Лазаревском районе Сочи в ДТП пострадал ребенок

В Лазаревском районе города Сочи, на трассе Джубга — Сочи, 15 апреля произошло ДТП, в результате которого пострадал несовершеннолетний пассажир.

По предварительным данным, 32-летняя гостья города, находясь за рулем автомобиля Ford Fiesta, не справилась с управлением и столкнулась с бетонным ограждением, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в отделе пропаганды ОГИБДД Сочи.

В ДТП пострадал 12-летний пассажир автомобиля, который ехал на заднем сидении и был пристегнут ремнем безопасности, что уберегло его от более тяжелых последствий. Ребенка госпитализировали. Водитель автомобиля в аварии не пострадал.

По факту ДТП проводится проверка. Устанавливаются все обстоятельства происшествия.

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