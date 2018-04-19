В Ленинградском районе и Геленджике прошли учения спасателей

Они сейчас тренируются в каждом городе и районе Краснодарского края.

В станице Ленинградской отрабатывали действия при пожаре на элеваторе. По легенде, возгорание произошло после удара молнии в 35-метровое здание зернохранилища. На место незамедлительно прибыли спасатели, медики, полиция, энергетики и газовая служба. Огонь успел распространиться на верхнем этаже элеватора. Также были отработаны методы эвакуации и оказания первой медицинской помощи.

Еще один пожар, но уже в Геленджике, отрабатывали спасатели, казаки и конный спортивный клуб. По легенде, возгорание обнаружили именно любители верховой езды на лесной прогулке. На место оперативно прибыли сотрудники МЧС и не дали огню распространиться дальше. Как рассказали спасатели, животных часто привлекают к пожарной службе.

«Преимущество конных групп в том, что они могут везде пройти. В те места, где не проехать на машине. Они первые обнаруживают лесные пожары. Конные группы прогуливаются везде, я считаю, что они более эффективны там, где не пройдет ни квадроцикл, ни автомобиль», — сказал заместитель руководителя лесопожарного центра Краснодарского края Виктор Дарий.

Также в крае проверяли систему оповещения, проводили учебную эвакуацию при паводках и подтоплениях.

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