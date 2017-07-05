В Ленинградском районе иномарка сбила перебегавшую трассу пенсионерку

Авария произошла 4 июля около 22:00 в районе 42-го километра трассы Стародеревянковская — Ленинградская — Кисляковская.

По предварительным данным, 53-летний мужчина за рулем Nissan Primera наехал на 62-летнюю женщину, переходившую проезжую часть в неустановленном месте перед близко движущимся автомобилем в темное время. При этом пешеходный переход находился недалеко от места происшествия, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в отделе пропаганды УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

В результате пенсионерка с травмами была госпитализирована. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

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