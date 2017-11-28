В Ленинградском районе мужчину будут судить за изнасилование девочки

Преступление произошло 12 августа, в ноябре материалы дела направили в суд.

По версии следствия, 43-летний мужчина был дома пьяный в станице Ленинградской. В момент, когда взрослых не было в доме, он изнасиловал находившуюся в гостях малолетнюю дочь знакомой. На следующий день девочка рассказала о случившемся бабушке и матери. Они обратились с заявлением в полицию, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Возбудили уголовное дело по п. «б» ч. 4 ст. 131 УК РФ. Подозреваемого поместили под стражу. Следователь внес в МВД представление об устранении причин и условий, способствовавших преступлению. Расследование завершено, материалы дела с утвержденным обвинительным заключением направили в суд.

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