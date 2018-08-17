В Ленинградском районе открыли музей истории прокуратуры

Праздничное мероприятие, посвященное открытию музея истории образования прокуратуры Ленинградского района, состоялось 16 августа.

В этом году зданию прокуратуры Ленинградского района, которое является памятником культурного наследия, исполняется 110 лет. Из них 20 лет здесь находится прокуратура.

В течение года в архивах и в музеях района, края, а также за его пределами собирали материал об истории прокуратуры Ленинградского района.

Почетным гостем мероприятия стал ветеран Великой Отечественной войны и прокуратуры Федор Иванович Волков. От издательства «Книга» ему вручили книгу «Письма с фронта», в которой есть материал о его боевых заслугах.

Прокурор Ленинградского района Алексей Ярошенко вручил присутствующим почетным гостям благодарности за особый вклад в создание и открытие музея.

После церемонии разрезания красной ленточки прокурор района провел экскурсию по музею, рассказал об экспонатах, о том, как они попали в музейный фонд. Каждая вещь или документ имеет историю.

Посетить экспозицию могут не только работники прокуратуры, но и школьники, студенты, будущие юристы и сотрудники правоохранительных органов, ветераны и их родственники. Посетители смогут увидеть, какой была прокуратура Кубани в прошлом и кем она гордится сегодня, сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.

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