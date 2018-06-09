В Ленинградском районе открыли новую спортивную площадку

Современный спортивный объект расположен в поселке Уманском на территории школы №14.

Всего на строительство спортивно-игровой площадки направили около 5 млн рублей. В том числе, из краевого бюджета было выделено 2 млн рублей и около 3 млн — из муниципального.

Новая площадка рассчитана на занятия баскетболом, волейболом, мини-футболом и гандболом. Здесь есть зона для занятий воркаутом с турниками и брусьями, рукоход и уличный тренажер.

В торжественном открытии спортплощадки приняли участие начальник отдела развития и эксплуатации спортивных сооружений министерства физической культуры и спорта Краснодарского края Денис Гарьковенко и глава района Владимир Гукалов.

Сразу после открытия площадки ученики местной школы и игроки футбольного клуба «Уманчанка» провели на ней товарищеский матч, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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