В Ленинградском районе после реконструкции открыли парк площадью 7 тыс. кв. м

Он расположен на хуторе Западном, в котором проживает 1 тыс. человек.

В парке сделали новые тротуары и игровые площадки, обновили освещение, летом планируют высадить деревья и кустарники, разбить клумбы.

Реконструкцию провели в рамках федеральной программы «Формирование комфортной городской среды», на нее потратили около 10 млн рублей.

«Мы должны сделать так, чтобы в каждом населенном пункте, во всех 12 поселениях, эта программа состоялась, потому что это уникальная возможность. Теперь мы будем заниматься местным Домом культуры и офисом ВОП, спортивной площадкой, то есть на ближайшие три-четыре года четко понимаем программу — что нам нужно сделать, чтобы этот хутор был лучше и комфортнее для проживания жителей», — сказал глава Ленинградского района Владимир Гукалов.

«Для нас это очень знаменательное событие, очень радостное. Мы ждали, когда закончат, с нетерпением, и очень рады, что дождались. Очень хорошо, все довольны», — отметила жительница хутора Западного Марина Чернякова.

Сейчас в Ленинградском районе еще два сельских поселения готовят проекты по созданию новых парковых зон.

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