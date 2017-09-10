В Ленинградском районе проголосовала семья из 13 человек

Супруги Шароуховы каждый год ходят на выборы вместе со своими 11 детьми.

Участие в выборах они называют важным воспитательным моментом. На участке будущим избирателям полицейские рассказали, какая работа ведется на месте и даже позволили детям закинуть бюллетени в избирательный ящик.

«В России живем, мы патриоты. Вот детей растим так же», — сказала жительница Ленинградского района Ольга Шароухова.

На самом крупном участке Ленинградского района в станице Крыловской к этому часу проголосовало больше 2 тыс. человек.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», член СПЧ Александр Брод рассказал, что выборы на Кубани проходят в правовом поле. Нарушений в день тишины в регионе также обнаружено не было.

В Краснодарском крае 10 сентября проходят выборы нового состава Законодательного собрания (ЗСК) на следующие пять лет. Отдать свой голос можно с 8:00 до 20:00.

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