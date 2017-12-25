В Ленинградском районе сотрудники ГАИ передали подарки пострадавшей в ДТП девочке

На Кубани автоинспекторы и волонтеры поздравляют с наступающим Новым годом детей, попавших в аварии.

Правоохранители навестили семью семилетней девочки, которая год назад попала в ДТП. Она перенесла несколько серьезных операций, сейчас может снова играть со сверстниками. Ребенку вручили световозвращающие браслеты, сладости и подарки. Также в гости пришли ростовые куклы, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в отделе пропаганды УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Сотрудники Госавтоинспекции предложили родителям девочки стать участниками Всероссийской акции #ПристегнисьРоссия. Семья отметила, что именно детское удерживающее устройство спасло жизнь их ребенку.

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