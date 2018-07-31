В Ленинградском районе устраняют последствия града и подсчитывают ущерб

31 июля в 16:27

Накануне на некоторые станицы и поселки обрушились льдины размером с грецкий орех. По словам местных жителей, непогода бушевала около получаса.

Град побил окна, повредил автомобили, но самый большой урон нанесен фермерам. На землях, пострадавших от ледяного обстрела, не осталось ни одного целого плода.

«Надо перекрывать полностью 100% укрытий. На этот год, можно сказать, сезон закрыт по урожаю. Тут уже не восстановить», — рассказал предприниматель Ленинградского района Владимир Анкуда.

В крае действуют сразу два экстренных предупреждения — о пожароопасности и грозовых ливнях. В зоне особого риска находятся Черноморское побережье и Крымский район. Здесь прогнозируется дождь с градом и шквалистым ветром до 20 м/с. Из-за большого количества осадков возможен подъем уровня воды в реках до опасных отметок.

Несмотря на разгул стихии, в остальных районах края будет жарко. Воздух раскалится до 39 °C.

В Анапе от Витязево до Бугазской косы действует запрет на катамараны и надувные матрасы. Там разгулялся сильный, как его называют, отжимной ветер — такой дует от берега и уносит плавательные средства далеко в море.

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