В Ленинградском районе запустили газопровод

В мероприятии принял участие вице-губернатор Краснодарского края Анатолий Вороновский.

Газом будут снабжать поселок Звезда в Первомайском сельском поселении Ленинградского района. Проект строительства газопровода к населенному пункту обошелся в 11 млн рублей. Из них более 9 млн рублей выделили из краевого бюджета. Протяженность газопровода составила почти 7 км.

При участии кооперативов и спонсоров построили уличные внутрипоселковые газопроводы протяженностью 2,8 км. Стоимость работ составила более 8 млн рублей. Теперь газом обеспечены около 270 домов поселка.

Анатолий Вороновский поздравил жителей поселка и выразил благодарность властям района и сельского поселения.

В настоящее время в крае газифицировано более 1,8 млн домов, более 1,1 тыс. населенных пунктов Кубани получают природный газ. Общий уровень газификации жилого фонда края — выше средних показателей по России, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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