В Ленинградском районе журналисты встретили семью диких кабанов

Кабаны были замечены на трассе в районе станицы Ленинградской.

Их год еще не наступил, а они уже чувствуют себя хозяевами положения. На кадрах видно, что звери крупные, но ведут себя весьма дружелюбно. Оператор даже рискнул подойти ближе и смог уловить редкие планы. Символы грядущего года не испугались, а наоборот, начали позировать как на подиуме и даже вилять хвостиками.

Откуда дикие животные появились на дороге — непонятно, но если верить приметам, увидеть пяточки в преддверии Нового года — точно добрый знак.

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