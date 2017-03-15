В Ленинградском районе на строящийся храм установили купол и крест

На хуторе Белом Ленинградского района в марте на православной церкви установили купол и крест. Их изготовили в Волгодонске.

Конструкция сделана из нержавеющей стали и покрыта специальным веществом. Она весит более 1 т. Прочность и блеск мастера гарантируют на 50 лет.

«Теперь и сам крест, и купол над строящимся храмом будут видны в округе хутора. Проезжающие мимо люди будут иметь возможность еще раз вспомнить Господа Бога в своих молитвах и словах», — рассказал благочинный церквей Уманского округа Ейской епархии, иерей Николай Чмеренко.

Храм «Покрова Пресвятой Богородицы» возводят уже третий год. Инициатором строительства стал один из жителей. На этом месте на хуторе 100 лет назад тоже стоял храм. В советские годы из него сделали дом культуры. Потом здание сгорело и остался только фундамент.

Новая церковь будет небольшой — высота потолков составит 15 м. Храм рассчитан на 100 прихожан. После установки купола местные жители посетили службу, сообщается в эфире телеканала «Кубань 24».

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