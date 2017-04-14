В Ленинградском районе откроют завод по производству элитных сыров

Вице-губернатор Краснодарского края Андрей Коробка посетил завод по производству элитных сыров перед открытием и ознакомился с его деятельностью.

Предприятие расположено на территории хутора Коржи Ленинградского района. На нем будут производить такие виды сыра как бри, камамбер, с белой плесенью, а также баварский голубой с белой плесневой корочкой.

«Если в каждом муниципалитете будут, пусть небольшие, но с замкнутым циклом производства, перерабатывающие предприятия, тогда мы сможем обеспечивать не только Краснодарский край, но и другие регионы страны качественной, натуральной продукцией», — сказал Коробка.

Как рассказал генеральный директор завода Александр Бурьян, сейчас на предприятии идет аттестация лаборатории, продукция проходит процедуру сертификации. По его словам, сыры планируется поставлять в торговые сети юга России, а также в Москву.

Соглашение о строительстве завода было заключено на инвестиционном форуме в Сочи в 2016 году между администрацией Ленинградского района и инвестором ООО «РЕНАРД».

В строительство и оборудование нового производства инвестировано 129,4 млн рублей. В первом квартале 2017 года завод начал производственную деятельность. Мощность предприятия составляет 153 т сыра в год. Также создано дополнительно 60 рабочих мест, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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