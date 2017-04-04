В апреле сотрудники Северо-Кубанской сельскохозяйственной опытной станции в Ленинградском районе приступили к весенней подкормке озимых.

Для исследований разными сортами пшеницы засеяли около 100 га. Ученые внимательно наблюдают за тем, как всходы развиваются и реагируют на низкие температуры. Говорят, что сейчас, в сложных погодных условиях, зерно требует к себе особого внимания.

«Из-за обильных дождей осенью сроки сева сдвинулись, и поэтому пшеница ушла зимовать, не распустившись. Зима была холодной, и озимые не развивались, но несмотря на это, ни один гектар кубанских сортов пшеницы не вымер», — рассказал директор Северо-Кубанской сельскохозяйственной опытной станции Виктор Гукалов.

Первую подкормку провели в начале марта. Сейчас на каждый гектар уходит от 100 до 400 кг удобрений. Всего сотрудники станции обрабатывают более 300 га полей. Каждый год они выращивают около 2 тыс. т зерна, сообщается в эфире телеканала «Кубань 24».

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