В лесах погранзоны России и Абхазии обнаружили карантинного вредителя

Специалисты Центра защиты леса обследовали территории Южного лесничества Кавказского заповедника и смежных с ним лесничеств Сочинского национального парка.

В долине реки Псоу, в Аибгинском и Веселовском лесничествах был впервые обнаружен карантинный вредитель — восточная каштановая орехотворка. Степень повреждения крон обследованного каштана посевного варьировалась от средней до сильной.

По данным специалистов, расселение вредителя произошло не позже 2015 года.

В среднем течении реки Мзымты каштановая орехотворка уже расселилась восточнее хутора Эсто-Садок, но пока не достигла каштанников в долине реки Пслух, сообщает пресс-служба Центра защиты леса Краснодарского края.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», летом 2016 года на 22 тыс. 351 га Сочинского национального парка был введен карантинный режим из-за восточной каштановой орехотворки.

Карантинное насекомое было обнаружено в многолетних насаждениях каштана в Дагомысском, Верхне-Сочинском, Мацестинском, Нижне-Сочинском, Кудептинском и Кепшинском лесничествах.

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