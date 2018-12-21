В лесах Сочи зверей накормят котлетами с вакцинами от бешенства 

Сочинское ветуправление бесплатно получило по федеральной программе 42 тыс. доз вакцин против бешенства диких животных.

Совместную работу 25 и 26 декабря проведут сотрудники государственной ветслужбы, специалисты Национального парка и Кавказского заповедника.

«Со стороны государственной ветслужбы раскладывать вакцину в дикой фауне в окрестностях Сочи будут около 30 ветеринарных врачей. Также мы привлекаем сочинский национальный парк и биосферный заповедник — егеря, лесники, охотоведы знают тропы диких плотоядных», — отметил начальник ГБУ КК «Управление ветеринарии города Сочи» Александр Кислый.

По его словам, основная задача — чтобы шакалы, еноты, волки, лисы и другие дикие плотоядные были привиты против бешенства. В этом году на территории Национального парка и Биосферного заповедника запрещен отстрел шакалов и енотов, а их количество увеличилось. Важно удержать эпизоотическую обстановку, чтобы исключить случаи бешенства в дикой фауне.

Такая вакцинация проводится только в зимнее время. Сама вакцина представляет собой замороженную мясную котлету с капсулой внутри. При разгрызании препарат попадает в организм, животное самопрививается. Это так называемый альпийский тип борьбы с инфекцией, который повсеместно применялся в европейских странах, полностью победивших бешенство в дикой фауне.

«Дикие животным стали выходить на городскую территорию и взаимодействовать с домашними. Поэтому, наряду с вакцинацией животных в городской черте, будет проведена профилактическая вакцинация диких плотоядных в лесу», — рассказал директор департамента по охране окружающей среды, лесопаркового, сельского хозяйства и промышленности администрации Сочи Андрей Платонов.

По данным государственной ветеринарной службы, в городской черте Сочи были привиты 29 тыс. 640 кошек, собак, а также домашних продуктивных животных — коров, лошадей, овец, коз, сообщает пресс-служба администрации Сочи.

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