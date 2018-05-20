В лесу под Геленджиком потушили пожар

20 мая в 11:49

В лесном массиве Архипо-Осиповского сельского округа 19 мая произошло возгорание.

В тушении пожара было задействовано около 30 человек. Это люди из добровольных пожарных дружин, сотрудники администрации села, представители депутатского корпуса, общественности. Работало 13 единиц техники.

Несмотря на удаленность очага возгорания, горную местность и труднодоступность территории, около 21:30 пожар удалось потушить, сообщили в пресс-службе мэрии Геленджика.

Власти города просят местных жителей и гостей не разводить костры в лесных массивах, не оставлять мусор, который также может стать причиной возгорания, беречь природу и не допускать чрезвычайных ситуаций.

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