В лесу под Новороссийском грибники нашли человеческий скелет

Это произошло днем 28 сентября в районе поселков Верхнебаканского и Горного.

В полицию позвонили граждане и рассказали о том, что шли по лесу в поисках грибов и обнаружили человеческие скелетированные останки, а также фрагменты одежды и обувь.

«По факту обнаружения останков начали проводить доследственную проверку. Для установления личности, времени и причин смерти назначили судебно-медицинскую экспертизу. По окончании проверки примут процессуальное решение», — рассказала интернет-порталу «Кубань 24» помощник руководителя СУ СК РФ по Краснодарскому краю Иветта Агаян.

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