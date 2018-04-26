В Литературный музей Кубани передали бюст Федора Щербины

Бюст-оригинал с памятника известного казачьего историка и писателя Федора Щербины подарили музею скульпторы Алан Карнаев и Валерий Пчелин.

Торжественное открытие памятника Федору Щербине состоялось 13 сентября 2011 года на пересечении улиц Мира и Рашпилевской в сквере «Дружбы народов». Он представляет собой гранитную стелу серого цвета, от которой отходит бронзовая фигура казачьего политика с книгой подмышкой. Высота стелы — около 3 м.

Щербина родился в семье священника в станице Новодеревянковской в 1849 году. Собрал множество кубанских этнографических материалов, написал десятки научно-исследовательских работ. Умер в 1936 году, похоронен в Праге. В 2008 году его прах перевезли в Краснодар. Погребение прошло на территории Свято-Троицкой церкви, сообщает пресс-служба министерства культуры Краснодарского края.

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