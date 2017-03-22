В Лондоне у здания парламента произошла стрельба и наезд автомобиля на пешеходов

В Министерстве иностранных дел 22 марта после стрельбы у здания парламента Великобритании призвали граждан РФ, которые находятся в Лондоне, проявлять бдительность.

Об этом сообщила официальный представитель ведомства Мария Захарова. Она отметила, что Россия будет постоянно контактировать с Британией.

В посольстве РФ в Великобритании открыли горячую линию в связи с инцидентом. У Ростуризма данных о пострадавших россиянах пока нет.

Ранее в столице Великобритании на Вестминстерском мосту недалеко от парламента произошла стрельба, пишет «Российская газета».

Данные о погибших и пострадавших в СМИ разнятся. Предполагается, что ранения получили от 2 до 12 человек.

В этот день на Вестминстерском мосту, где произошел инцидент со стрельбой, автомобиль наехал на пешеходов. По данным зарубежных СМИ, машина на полной скорости врезалась в ограду британского парламента. По предварительным данным, автомобиль задавил не менее пяти человек, сообщает РИА «Новости».

Лондонская полиция сообщила, что в произошедшем виновны террористы.

«Сейчас мы расцениваем это как террористический инцидент», — говорится в сообщении Metropolitan Police в микроблоге Twitter.

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