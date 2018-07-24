В лонг-лист Букеровской премии впервые попал комикс

«Сабрина» американского художника Ника Дрнасо стала первым комиксом-претендентом на премию за лучшую книгу на английском языке.

Роман рассказывает через призму современных новостных СМИ о пропавшей девушке и связанных с этим переживаниях обычных людей. Судьи «Букера» обосновали свой выбор тем, что «не содержащий прямых намеков, тонкий и минималистичный» роман Дрнасо «меняет формы художественной литературы».

Расширенный список 2018 года состоит из 13 произведений. Шорт-лист Букеровской премии объявят 20 сентября, а вручение пройдет 16 октября.

Букеровская премия — одна из самых престижных литературных наград в мире. Она вручается с 1969 года за романы на английском языке, опубликованные в Великобритании, сообщает ТАСС.

Главные новости читайте в нашем канале в Telegram

Вернуться на ленту

Источник