В мае госдолг Краснодарского края сократился на 10 млрд рублей

По данным на 1 июня, объем государственного долга Кубани составил 128 млрд рублей.

Так, по сравнению с апрелем госдолг сократился на 10 млрд рублей.

Наибольшая часть задолженности пришлась на бюджетные кредиты и банковские займы. Обязательства по государственным гарантиям составляют 19,9 млрд рублей, долговые обязательства по ценным бумагам — 10,48 млрд рублей. Об этом говорится в материалах министерства финансов региона, сообщает РБК-Краснодар.

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