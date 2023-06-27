В мае в бассейне Сырдарьи возник значительный дефицит воды

В бассейне реки Сырдарьи (с ее крупными притоками реки Норин, Карадарья, Чирчик), протекающей по территории четырех стран, в мае прошлого года возник значительный дефицит воды. В частности, в третьей декаде мая дефицит в Кыргызстане составляет 6,0 млн м³ (37 лимита водозабора), в Таджикистане – 10 млн. м3. м³ (21% от лимита водозабора).

Значительный дефицит воды наблюдался в республиках участка «Бахри Таджик-Чордара» Сырдарьи, в том числе в Казахстане в последнюю декаду мая Дефицит в Эстонии составляет 5 млн. грн. м³ (13% от лимита водозабора), -28 млн. в Таджикистане. м³ (33% от лимита водозабора), в Узбекистане – 131 млн. куб. м³ (48% от лимита водозабора).

По данным за последние три дня мая объем воды в крупных водохранилищах Сырдарьинского бассейна составил: Тохтаг Ульское водохранилище – 8,6 км³, Андижанское водохранилище – 1 км³, Чорвокское водохранилище – 1,63 км³, Кайраккумское водохранилище – 3,4 км³, Чордаринское водохранилище – 4,1 км³. К началу июня из-за быстрого таяния снега в горах можно увидеть значительное увеличение объема воды в Чарвокском водохранилище.