В магазинах РФ обнаружили жвачку с опасными заданиями на фантиках

Фотографии фантиков жевательной резинки в марте облетели миллионы аккаунтов россиян. Задания на них очень похожи на те, которые предлагают в социальных сетях «группы смерти».

Купившему жвачку предложено, например, забраться на высокую точку в общественном месте и сделать селфи.

Именно это совпадение взбудоражило общественность. Вице-губернатор Кубани Юрий Гриценко распорядился снять с продажи сомнительный товар. А всех предпринимателей призвал не дожидаться проверок и комиссий, а самостоятельно убрать жвачку с витрин.

«Сегодня мы предупредили все сетевые компании, написали письма в Роспотребнадзор, в полицию, во все организации, чтобы они прекратили реализацию этой жвачки», — сказал руководитель департамента потребительской сферы Краснодарского края Юрий Поляков.

Первыми тревогу забили родители. Ведь особо впечатлительные школьники могут пытаться исполнить задания с риском не только для здоровья, но и для жизни. Телефоны горячей линии производителя жевательной резинки буквально раскалились от шквала звонков.

«Мы понимаем сложившуюся ситуацию, мы знаем о ней, приносим свои извинения за негативные эмоции, которые вы испытали при покупке товара», — ответили на горячей линии производителя жевательной резинки.

«Мы прекратили рекламную кампанию «Правда или действие», отменили все активности рекламного характера и разместили дополнительную информацию с призывом к обдуманному поведению при выполнении заданий кампании «Правда или Действие» на всех имеющихся информационных площадках бренда», — сообщил официальный представитель производителя жевательной резинки.

Во многих российских городах магазины, которые торгуют этой жевательной резинкой, подверглись проверкам. А в Ставрополе и Южно-Сахалинске товар полностью снят с продажи, сообщается в эфире телеканала «Кубань 24».

Источник