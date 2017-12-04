В магазине Крымска установили «полку добра» для нуждающихся

На ней каждый может оставить необходимые продукты. В основном оставляют хлеб, сладости, консервы и чай. По словам сотрудников, почти никто не остается равнодушным. Приходят целыми семьями.

«Берут в основном люди пожилого возраста, которым действительно очень тяжело сейчас. Берут немножко стесняясь, тихонечко, чтобы никто не заметил. Но я думаю, раз они приходят к нам, значит, они благодарны и рады, что могут себе что-то позволить», — сказала директор продуктового магазина Крымска Галина Егорова.

«Полка добра» никогда не пустует. Пополняют запасы не только покупатели, но и сами работники магазина.

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