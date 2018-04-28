В Майкопе будут судить уборщицу

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением в отношении 31-летней женщины направили в суд.

По версии следствия, в январе и феврале жительница Майкопа оказывала платные услуги по уборке. Из двух квартир она похитила ювелирные изделия на сумму более 25 тыс. рублей.

Уголовное дело возбудили по п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража). Женщине грозит до пяти лет лишения свободы с ограничением свободы на срок до одного года.

Дело рассмотрит Майкопский городской суд, сообщает пресс-служба прокуратуры Адыгеи.

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