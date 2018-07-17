В Майкопе экс-военнослужащего осудили на 1,5 года за смертельное ДТП

Приговор вынес Майкопский гарнизонный военный суд.

Установлено, что 19 августа 2017 года бывший военнослужащий войсковой части № 13714 на ВАЗ-21070 на одном из перекрестков Майкопа нарушил правила дорожного движения, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ВСУ СК России по ЮВО.

Младший сержант не уступил дорогу пересекавшему его путь автомобилю «Лада Приора» и врезался в него. Водителя «Лады» госпитализировали в тяжелом состоянии. Через месяц, 20 сентября, пострадавший скончался в больнице.

Суд признал военнослужащего виновным по ч. 3 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека). Бывший младший сержант один год и шесть месяцев проведет в колонии-поселении. Также его лишили права управлять транспортными средствами сроком на два года.

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