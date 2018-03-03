В Майкопе госпитализировали 14 детей из-за инфекции в детсаду

Дошкольное учреждение закрыли на карантин.
Министр здравоохранения Республики Адыгея Рустем Меретуков сообщил, что острую кишечную инфекцию выявили в детском саду № 22. С конца февраля в больницу Майкопа госпитализировали 14 детей и 20 сотрудников дошкольного учреждения.
Состояние детей удовлетворительное, в тяжелой форме пациентов нет. Детский сад закрыли на карантин, проводится дезинфекция. Все сотрудники и дети проходят обследование.
По словам Меретукова, ситуация под контролем и причин для беспокойства у населения нет, сообщает ТАСС.
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