В Майкопе госпитализировали 14 детей из-за инфекции в детсаду

Дошкольное учреждение закрыли на карантин.

Министр здравоохранения Республики Адыгея Рустем Меретуков сообщил, что острую кишечную инфекцию выявили в детском саду № 22. С конца февраля в больницу Майкопа госпитализировали 14 детей и 20 сотрудников дошкольного учреждения.

Состояние детей удовлетворительное, в тяжелой форме пациентов нет. Детский сад закрыли на карантин, проводится дезинфекция. Все сотрудники и дети проходят обследование.

По словам Меретукова, ситуация под контролем и причин для беспокойства у населения нет, сообщает ТАСС.

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