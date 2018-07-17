В Майкопе осудили капитана, который оставил на неделю шестерых военнослужащих без пайков

Приговор вынес Майкопский гарнизонный военный суд.

Установлено, что 23 августа 2017 года военнослужащий войсковой части № 13714 вместе с подчиненными поехал на неделю в служебную командировку, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ВСУ СК России по ЮВО.

Для питания военнослужащих капитан получил сухие пайки, но употреблять их в пищу он запретил под предлогом, что пайки просрочены.

Вернувшись из командировки, капитан забрал себе индивидуальные рационы питания — всего 42 сухих пайка на общую сумму 26 тыс. 780 рублей 88 копеек.

Доказательства, собранные ВСУ СК России по Майкопскому гарнизону, суд признал достаточными для вынесения обвинительного приговора по ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное с использованием служебного положения). Военнослужащему назначили штраф в размере 130 тыс. рублей.

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