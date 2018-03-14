В Майкопе после массового отравления в детсаду уволили трех сотрудников

Руководству дошкольного учреждения объявили выговор.

«По представлению городской прокуратуры о принятии мер по устранению нарушений санитарно-эпидемиологического законодательства в детском саду N22 принято решение об увольнении троих сотрудников пищеблока. Руководству детского сада объявлены выговоры», — говорится в заявлении мэрии Майкопа.

По данным управления Роспотребнадзора по Республике Адыгея, первоисточником распространения инфекции стали сотрудники образовательного учреждения, работающие в пищевом блоке. Детсад сейчас закрыт на карантин, он возобновит работу в ближайшие две недели.

Сейчас в инфекционной больнице остаются пятеро детей и четверо взрослых, их состояние удовлетворительное. Все пациенты и контактировавшие с заболевшими получили профилактическое лечение, сообщает пресс-служба администрации Майкопа.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Майкопе в марте госпитализировали 14 детей из-за инфекции в детсаду. Позже число госпитализированных выросло до 17.

После массового отравления в Майкопе проверят все детсады.

Главные новости читайте в нашем канале в Telegram

Вернуться на ленту

Источник