В Майкопе прошли Всероссийские соревнования кинологов таможенной службы

Кинологи боролись за кубок — «Золотую собаку». Перед их дрессированными помощниками стояла задача с помощью обоняния отыскать наркотики.

«Подготовку строили в два этапа. На первом этапе больше внимания уделили подготовке послушания, общему курсу дрессировки. Кинологи отрабатывали те ошибки, которые были допущены на прошлогодних соревнованиях», — рассказал начальник кинологического центра федеральной таможенной службы РФ Владимир Филиппов.

Среди десятков разложенных на земле чемоданов нужно было найти один — тот, куда условный наркодилер спрятал смертельное зелье. Вместо настоящих опиатов на чемпионате использовали безвредные вещества со схожим запахом. Искали не только в дорожных сумках, но и в автомобилях и помещениях.

Самую талантливую пару — служебного пса и его наставника — определят уже 30 июня. Победители отправятся представлять Россию на международных чемпионатах, сообщается в эфире телеканала «Кубань 24».

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