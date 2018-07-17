В Майкопе рядового осудили за незаконный отдых от службы

Ему вынесли обвинительный приговор в Майкопском гарнизонном военном суде.

Установлено, что военнослужащий войсковой части № 13714 три раза не возвращался вовремя из отпуска. Без уважительных причин рядовой отсутствовал на службе с 11 апреля 2017 года до 16 июня, с 16 июля до 25 августа и с 26 сентября до 18 декабря, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ВСУ СК России по ЮВО.

В первый раз солдат, желая отдохнуть от исполнения служебных обязанностей, за деньги получил незаконное разрешение командира батареи отсутствовать на службе. Затем рядовой уходил в отпуск без спроса.

Солдата признали виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 337 (неявка в срок без уважительных причин на службу продолжительностью свыше одного месяца) и ч. 1 ст. 339 УК РФ (уклонение от исполнения обязанностей военной службы путем иного способа).

Рядовому назначили наказание в виде лишения свободы сроком на один год условно с испытательным сроком один год.

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