В Майкопе завершились всероссийские соревнования по легкой атлетике

За медали турнира сражались более 500 участников из 49 регионов страны. Краснодарский край на соревнованиях представляли 20 спортсменов.

«Сборная Краснодарского края приехала сюда полным составом. Я надеюсь, что этот стадион поможет нам занять достойное место», — сказал первый заместитель министра физической культуры и спорта Краснодарского края Сергей Мясищев.

Турнир проходил на стадионе «Дружба». Арена в Майкопе действительно стала счастливой для кубанцев. По итогам соревнований по легкой атлетике спортсмены завоевали 18 наград. Из них десять золотых медалей, четыре серебра и четыре бронзы.

Легкоатлеты боролись не только за места на пьедестале, но и за рейтинговые очки. Кубанская сборная заняла первое место в командном зачете, вторыми стали представители столицы, замкнули тройку лидеров спортсмены из Московской области.

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