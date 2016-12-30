style=»width: 100%;»> В мандаринах из Турции обнаружили живые личинки

Новогодний груз сопровождался фитосанитарным сертификатом, в котором говорилось, что импортируемая подкарантинная продукция свободна от карантинных для Российской Федерации объектов.

Сотрудниками Управления Россельхознадзора по Краснодарскому краю и Республике Адыгея в партии мандарин из Турции весом 24,5 тонны было обнаружено 7 живых личинок опасного карантинного для Российской Федерации объекта – средиземноморской плодовой мухи.

Ввоз зараженного груза запрещен в целях недопущения проникновения и распространения на территории Российской Федерации карантинного объекта, сообщили ГТРК «Кубань» в пресс-службе управления Россельхознадзора по Краснодарскому краю и Республике Адыгея.

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