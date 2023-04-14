В марте 2023 года экспорт российской нефти установил трехлетний рекорд

В марте 2023 года экспорт российской нефти установил рекордный результат за три года, но выручка снизилась, сообщило Международное энергетическое агентство.

В марте 2023 года, несмотря на западные санкции, уровень экспорта российской нефти поднялся до самого высокого уровня за последние три года, сообщает Международное энергетическое агентство. В то же время доходы от экспорта российской нефти резко сократились по сравнению с прошлым годом.

По данным агентства, в прошлом месяце общий объем предложения нефти в России увеличился на 600 тысяч баррелей в сутки и достиг 8,1 млн. баррелей. Это позволило увеличить ежемесячный доход до 12,7 миллиардов долларов. Однако это на 43 % меньше, чем в марте прошлого года.