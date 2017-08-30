В массовом ДТП в Краснодаре один человек погиб

Автомобиль влетел в остановку после столкновения с другой машиной.

«Две машины столкнулись, одна из них потом отлетела в остановку. Один человек погиб, порядка семи человек пострадали — и те, кто был в машинах, и те, кто был на остановке», — сообщили в краевом управлении ГИБДД.

Информация уточняется, передает ТАСС.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», авария произошла 30 августа около 20:00 в районе остановки «Лекраспром» на Ейском шоссе. По данным очевидцев, маршрутка подрезала одну из машин, в результате столкнулись несколько автомобилей. Одна машина врезался в остановку и снесла металлическое ограждение.

Вернуться на ленту

Источник