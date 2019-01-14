В МЧС дали россиянам советы по купанию в проруби на Крещение

Крещенские купания пройдут во всех городах и районах края в ночь с 18 на 19 января.

В ведомстве напомнили основные правила, которые помогут избежать переохлаждения. Спасатели подчеркнули, что в холодной воде опасно находиться дольше минуты. Перед купанием нужно разогреть тело, сделав разминку или пробежку, а к проруби подходить в удобной, нескользкой и легкоснимающейся обуви.

После купания нужно растереться махровым полотенцем и надеть сухую одежду. В ведомстве заявили, что в состоянии алкогольного опьянения категорически запрещено окунаться в воду. Для укрепления иммунитета россиянам посоветовали выпить горячий чай, лучше всего из ягод, фруктов из предварительно подготовленного термоса.

Купаться следует только в специально оборудованных прорубях у берега под присмотром спасателей, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Москве.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Краснодаре для крещенских омовений определили семь мест, в Сочи — десять. В Лабинском районе для крещенских купаний расчистили берега реки.