В МЧС напомнили кубанцам о правилах безопасности при разведении костров

Сначала нужно определить место — в радиусе 50 м от огня не должно быть жилых домов и лиственного леса, в 100 м — хвойного.

Это расстояние можно поделить на два, если для костра использовать, например, металлическую бочку. Место нужно расчистить от сухой травы и выкопать яму не меньше 30 см.

«Органы государственного пожарного надзора имееют право привлекать к административной ответственности граждан, которые нарушают требования пожарной безопасности. Для физических лиц предусмотрены штрафы от 3 до 4 тыс. рублей, для юридических — от 150 тыс. рублей», — рассказал врио начальника управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС РФ Дмитрий Божков.

Чтобы оперативно сообщить о распространении огня, при себе спасатели рекомендуют держать мобильный телефон. Также, чтобы погасить пламя, рядом всегда должен быть огнетушитель или ведро с водой. Открытый костер ни в коем случае нельзя оставлять без присмотра.