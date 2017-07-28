В МЧС назвали предварительную причину жесткой посадки самолета на Кубани

По предварительным данным, это могло произойти из-за неисправности топливной системы.

«В 20:55 27 июля от оперативного дежурного ЕДДС МО Красноармейский район поступило сообщение о том, что в поле в 3 км от хутора Телегин предварительно из-за неисправности топливной системы совершил жесткую посадку легкомоторный самолет Ан-2», — говорится в сообщении ведомства.

На место была направлена оперативная группа Красноармейского пожарно-спасателбного гарнизона, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», по данным Южного СУТ СК России, самолет во время жесткой посалки приземлился в реку. Пострадали два пилота. Проводится доследственная проверка.

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