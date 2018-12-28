Экстренное предупреждение начало действовать с 18:00 28 декабря.

По данным ФГБУ «Северо-Кавказское УГМС», в горах Краснодарского края выше 1 тыс. 500 м лавиноопасно, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Предупреждение продлится до 18:00 31 декабря.

Спасатели дали рекомендации, как нужно вести себя в районах схода лавин. Прежде всего, не следует выходить в горы в снегопад и непогоду. Если вы все же окажетесь в горах, следите за изменением погоды и избегайте мест возможного схода лавин. При сходе лавины нужно бежать в сторону и постараться укрыться под скалой или за стволом большого дерева.

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