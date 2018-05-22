В МЧС предупредили о ливнях, граде и шквалистом ветре на Кубани

До конца 22 мая, в течение 23 и 24 мая ожидают сильные дожди, грозу, град и ветер до 20-22 м/с.

«На реках и водотоках юго-восточной территории Краснодарского края и на реках Республики Адыгея ожидаются подъемы уровней воды местами до неблагоприятных отметок», — сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ГУ МЧС по краю.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Краснодаре произошел залповый сброс воды в ливневую канализацию. В результате сильного дождя в краевой столице вечером 21 мая подтопило несколько улиц.

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