В МЧС предупредили о сильном дожде в Туапсинском районе

Ливень 20 апреля может привести к подтоплениям.

Возможны подтопление пониженных участков и прибрежных территорий, нарушение работы дренажно-коллекторных и ливневых систем, размыв берегов рек, прорыв дамб прудов, подмыв опор мостов и ЛЭП.

Также спасатели предупреждают о возможности нарушения работы дорожных и коммунальных служб, систем жизнеобеспечения населения, затруднении в работе всех видов транспорта, аэропортов, сообщается на сайте Южного регионального центра МЧС.

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